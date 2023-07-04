Избитый адвокат Немов жаловался на слежку

Фото: t.me/no_torture

Избитый в Грозном адвокат Александр Немов ранее сообщил в полицию Нижнего Новгорода о слежке, рассказала РИА Новости председатель нижегородского отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст. По ее словам, ответа от правоохранительных органов по обращению адвоката не последовало.

Он обратился в УМВД по Нижнему Новгороду, у него взяли объяснения, но никакого ответа, никакого решения принято не было. Также он обращался в ФСБ РФ, но там его обращение передали в МВД по Чеченской республике, ответа на него также не было. То есть обращения в правоохранительные органы были, но не результативные, — сказала Фаст.

По ее словам, сейчас у Немова гематомы на лице и ножевое ранение, однако он сегодня планирует вернуться в Москву.

Адвоката и журналистку Елену Милашину избили 4 июля, когда они приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Уполномоченный по правам человека республики в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что у Милашиной диагностированы переломы пальцев на руке, травма головы. По его словам, журналистка также жалуется на боли в спине. Цгоев добавил, что у Немова — ножевое ранение в ногу, ушибы и ссадины.