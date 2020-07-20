Журналист рассказал о «русском лайфхаке» по хранению продуктов в отпуске

Журналист из Болгарии Георги Касабов рассказал своим читателям о «русском лайфхаке», с помощью которого можно проверить, исправно ли работал холодильник, пока жильцов долго не было дома.
Корреспондент отметил, что перед тем как отправиться в путешествие, многие люди не знают, как сохранить оставшиеся в холодильнике продукты, чтобы они не испортились. Касабов посоветовал простую систему проверки для таких случаев. Пластиковый или металлический стакан нужно наполнить водой и поставить в морозилку. Когда жидкость превратится в лёд, сверху необходимо положить монету. Если по возвращении хозяев домой она опустилась на дно ёмкости, значит, были серьёзные перебои с электричеством — вода успела растаять, а замороженные продукты испортились.
Как утверждает автор статьи, этот метод изобрели именно русские. По его словам, в России всегда перед отпуском в морозилке оставляют стакан с водой и монетой,
В комментариях многие читатели отметили, что это умный ход. Однако среди них нашлись и те, кто не поверил, что в России кто-то действительно использует этот метод. Один из пользователей написал, что он россиянин, но впервые слышит про такой лайфхак.
Ранее китайский блогер рассказал о блюдах и продуктах из России, которые показались ему необычными. Его удивила рисовая каша с клубникой. В рецепт этого блюда входят не только крупа и ягоды, но также сливочное масло и творог. Чтобы каша стала кисло-сладкой, в неё нужно добавить сахар или шоколадную пасту. Китайский пользователь также удивился вареникам с ягодами, свиному салу, селёдке под шубой, пирожным «Картошка», писал NEWS.ru.
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