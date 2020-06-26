Жорин: приступ Ефремова не станет смягчающим обстоятельством на суде

Адвокат Сергей Жорин заявил, что сердечный приступ Михаила Ефремова не спасёт его от наказания за смертельное ДТП.
У Ефремова в ночь на 26 июня случился сердечный приступ. Артист по-прежнему находится в шоковом состоянии. Он ещё не смог прийти в себя после смертельной аварии, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
Есть чёткий перечень заболеваний, которые исключают содержание под стражей. И уж точно у Ефремова их нет. Чтобы людям было понятно, это те заболевания и их стадии, когда человек вот-вот умрёт, — отметил юрист.
По его словам, он не верит в приступ артиста, несмотря на его возраст. При этом он предложил семье погибшего изменить свою позицию и простить Ефремова. Он считает, что суд в любом случае вынесет приговор. Но это судебное решение не должно быть суровее обычного,
Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.
Как ранее писал NEWS.ru, дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария раскритиковала адвоката своего отца Эльмана Пашаева и обвинила его в некомпетентности.
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