Жорин: приступ Ефремова не станет смягчающим обстоятельством на суде

https://static.news.ru/photo/ef96cb26-b7c0-11ea-9012-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Таганского суда

Адвокат Сергей Жорин заявил, что сердечный приступ Михаила Ефремова не спасёт его от наказания за смертельное ДТП.

У Ефремова в ночь на 26 июня случился сердечный приступ. Артист по-прежнему находится в шоковом состоянии. Он ещё не смог прийти в себя после смертельной аварии, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Есть чёткий перечень заболеваний, которые исключают содержание под стражей. И уж точно у Ефремова их нет. Чтобы людям было понятно, это те заболевания и их стадии, когда человек вот-вот умрёт, — отметил юрист.

По его словам, он не верит в приступ артиста, несмотря на его возраст. При этом он предложил семье погибшего изменить свою позицию и простить Ефремова. Он считает, что суд в любом случае вынесет приговор. Но это судебное решение не должно быть суровее обычного, пишет KP.RU.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария раскритиковала адвоката своего отца Эльмана Пашаева и обвинила его в некомпетентности.