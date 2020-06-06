Жителям Татарстана разрешили ходить по улице без масок

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Власти Татарстана приняли решение о смягчении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. По словам главы пресс-службы президента региона, жители теперь могут находиться на открытом воздухе без масок.

Раньше средства защиты требовалось надевать в парках, скверах и других общественных пространствах. Теперь такие требования предъявляются только для людей в закрытых помещениях, передаёт ТАСС.

Новые правила вступают в силу с 8 июня 2020 года, говорится в документе, размещённом на портале правовой информации республики.

Как писал NEWS.ru, cтоличный градоначальник Сергей Собянин заявил, что масочно-перчаточный режим в Москве может сохраниться до февраля — предполагаемого срока появления вакцины от коронавируса. Примечательно, что некоторые врачи не раз ставили под сомнение эффективность подобных мер в борьбе с распространением COVID-19, а также заявляли о вреде длительного ношения масок и перчаток.