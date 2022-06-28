Жителям Подмосковья рассказали, когда можно бесплатно проехать на автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Подмосковья могут проехать на общественном транспорте бесплатно, если у водителя не работает терминал для безналичной оплаты, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на административно-пассажирскую инспекцию региона. Оплата наличными на территории Московской области теперь запрещена.

Так, транспортное средство с неработающим терминалом считается технически неисправным и подлежит замене. Водитель или кондуктор должны произвести пересадку пассажиров в другой транспорт. При этом должна быть обеспечена возможность переноса в терминалы оплаты информации о факте покупки билета пассажиром, либо ему обязаны вернуть деньги, — пишет издание.

Если же транспорт вышел на маршрут с нерабочим терминалом, перевозчик не может отказать пассажиру в проезде. Ему должны бесплатно оказать услугу и предоставить бумажный проездной билет.

О возникших в связи с оплатой проезда инцидентах пассажиры могут сообщать на горячую линию Министерства транспорта Московской области.

24 июня стало известно, что власти Москвы планируют внедрить оплату по Системе быстрых платежей не только в метро, но и в наземном общественном транспорте. Как сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, задача будет выполнена до конца 2023 года.