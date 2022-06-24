В автобусах и трамваях Москвы внедрят Систему быстрых платежей Заммэра Ликсутов: в наземном транспорте Москвы внедрят оплату по Системе быстрых платежей до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы планируют внедрить оплату по Системе быстрых платежей не только в метро, но и в наземном общественном транспорте, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс». Он отметил, что задача будет выполнена до конца 2023 года. По прогнозам столичной администрации, системой будут пользоваться до 700 тыс. человек в день.

В дальнейшем у нас планы — это все кассы московского метро, далее — все турникеты и наземный (транспорт. — NEWS.ru). Вот в таком огромном объеме мы эту систему всю до конца следующего года запустим, — сказал Ликсутов.

Он добавил, что с помощью данной системы можно будет оплатить и автомобильную парковку. Сейчас в пилотном режиме проект обкатывают на Большой кольцевой линии московского метро, заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что российские банки активно внедряют приложения СБП на базе Системы быстрых платежей Банка России. Предполагается, что оно сможет стать альтернативой сервисам ApplePay и GooglePay, которые из-за санкций стали недоступны для россиян.