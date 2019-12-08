https://static.news.ru/photo/b5c90d4e-19c5-11ea-bd02-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Омска и трое её детей едва не пострадали в результате нападения крупной бездомной собаки.

По словам женщины, пёс с лаем бросился в её сторону, но его отвлекло появление прохожего с собакой. Она добавила, что ей и детям пришлось зайти в киоск и ждать там, пока собака окончательно уйдёт.

Дикие собаки — парии, для которых человек — враг, не должны находиться на улице среди людей, — цитирует её запись в соцсетях сайт om1.ru.

Ей ответила другая пользовательница, которая считает, что женщина преувеличивает опасность бездомных животных. Она пояснила, что собаки ведут себя настороженно и сами «шарахаются» от людей. Агрессию они проявляют, только если люди близко подходят к лесополосе, где могут находиться щенки. Подписчица порекомендовала прохожим не беспокоить животных понапрасну и не впадать в истерику при их виде.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский дал ряд советов на тему, как не стать жертвой нападения бродячих собак. В частности, по его словам, отбить у животных охоту нападать можно с помощью резкого запаха.