Россиянка сбросила дочь с балкона в воспитательных целях

Жительницу Самары подозревают в убийстве трёхлетней дочери. По версии следствия, женщина выбросила ребёнка с балкона шестого этажа, сообщается на сайте Следственного комитета.
СК
По информации samara.kp.ru, мать
Ранее сообщалось, что 23-летний житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.
Инцидент произошёл 24 марта 2020 года. Пьяный мужчина жестоко избил кулаками малыша, отчего он скончался. В этот момент мать ребёнка была на работе. Когда же она вернулась домой, сожитель начал ей угрожать, что если девушка обратится в полицию, то он убьёт и её.