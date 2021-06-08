Россиянка сбросила дочь с балкона в воспитательных целях

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Жительницу Самары подозревают в убийстве трёхлетней дочери. По версии следствия, женщина выбросила ребёнка с балкона шестого этажа, сообщается на сайте Следственного комитета.

СК возбудил уголовное дело в отношении 22-летней подозреваемой, силовики её задержали.

По информации samara.kp.ru, мать свесила малышку с балкона в воспитательных целях. Ребёнок кричал: «Мам, я боюсь!». Она держала дочь за майку, но одежда порвалась и малышка выпала. После этого женщина вышла на улицу, забрала труп дочки и вернулась обратно.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок. Соответствующее решение вынес Саратовский областной суд.

Инцидент произошёл 24 марта 2020 года. Пьяный мужчина жестоко избил кулаками малыша, отчего он скончался. В этот момент мать ребёнка была на работе. Когда же она вернулась домой, сожитель начал ей угрожать, что если девушка обратится в полицию, то он убьёт и её.