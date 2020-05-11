Жители РФ на самоизоляции полюбили семечки и стали меньше есть шоколад

https://static.news.ru/photo/81d260c0-9360-11ea-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Во время введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции режима всеобщей самоизоляции граждане России стали меньше есть сладостей и чаще покупать семечки. Об этом свидетельствуют результаты апрельского исследования, проведённого специалистами компании «Такском».

Отмечается, что в течение апреля объём продаж семечек в российских магазинах увеличился на 8% в сравнении с прошлогодними показателями за тот же месяц. Спрос на шоколад и пирожные, напротив, снизился на 26% и 38% соответственно.

Кроме того, россияне стали меньше покупать вафли. Показатели продаж конфет повысились, однако несущественно — всего на 1%.

Макароны, которые скупали в марте, в апреле стали продаваться гораздо хуже — минус 17%, а хлеб потерял в продаже 15%. В это же время более популярными стали товары для выпечки — 25% роста, передаёт телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, объём продаж товаров для занятий спортом вырос в России с января 2020 года на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок увеличилось на 34%.