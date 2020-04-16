Жители Хабаровска массово посещают кладбища, несмотря на режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0494816e-7fac-11ea-b3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тысячи жителей Хабаровска приходят на местные кладбища, чтобы навести порядок в преддверии Пасхи и Радоницы, несмотря на введённые властями ограничительные меры из-за коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. По словам начальника отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александра Нимчука, Центральное кладбище посетили не менее трёх тысяч человек.

При этом большинство из них никак не позаботились о своем здоровье — люди были без масок и перчаток, тесно общались, не соблюдали положенную полутораметровую дистанцию друг от друга, — рассказал он.

Нимчук отметил, что день Пасхи и Родительский день в городской администрации ждут со страхом, так как в эти дни поток жителей города на кладбища может составить более 40 тысяч человек, передаёт «Интерфакс-Дальний Восток».

Ранее NEWS.ru писал о том, что православные верующие самостоятельно дома могут только благословить пасхальную трапезу, но не освятить, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).