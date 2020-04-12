Жителей Подмосковья попросили не шуметь во время самоизоляции

Управляющие компании Московской области предупредили жителей многоквартирных домов о необходимости соблюдать тишину в период самоизоляции. Тех, кто хочет воспользоваться длительным отдыхом от работы для переобустройства личного пространства, жёстко ограничили по времени, когда можно проводить шумные ремонтные работы.
Объявления появились в подъездах жилых домов,
Такие меры приняты только на период вынужденного нахождения большого количества людей в своих квартирах из-за ограничений, принятых на время самоизоляции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент здравоохранения Москвы сообщил об изменениях в порядке оказания медицинской помощи беременным женщинам. Для них ограничили посещение женских консультаций.
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