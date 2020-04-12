Жителей Подмосковья попросили не шуметь во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c101dc96-7ccf-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющие компании Московской области предупредили жителей многоквартирных домов о необходимости соблюдать тишину в период самоизоляции. Тех, кто хочет воспользоваться длительным отдыхом от работы для переобустройства личного пространства, жёстко ограничили по времени, когда можно проводить шумные ремонтные работы.

Объявления появились в подъездах жилых домов, сообщает в Telegram-аккаунте телеканал «360». В частности, в будние дни граждан просят проводить работы с 9 до 11 часов и с 17 до 19. По субботам начинать работы утром необходимо не раньше 10 часов. В воскресные и праздничные дни шуметь и вовсе запрещено.

Такие меры приняты только на период вынужденного нахождения большого количества людей в своих квартирах из-за ограничений, принятых на время самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент здравоохранения Москвы сообщил об изменениях в порядке оказания медицинской помощи беременным женщинам. Для них ограничили посещение женских консультаций.