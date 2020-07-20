Житель Нижнего Тагила отправился в Крым на инвалидном кресле

https://static.news.ru/photo/5c528626-c99e-11ea-9265-fa163e074e61_660.jpg Сергей Москаленко Фото: [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ/vk.com

Сергей Москаленко из Нижнего Тагила отправился в Крым на инвалидном кресле с электроприводом. Протяжённость его путешествия составит три тысячи километров.

Я пролежал в кровати шесть лет, в одной комнате. И вот решился. Никогда не был на море и захотелось. Как-то собрался одним утром — и сейчас я в пути, — рассказал Москаленко телеканалу «360».

Его транспортное средство — обычная инвалидная коляска, выдаваемая государством бесплатно людям с ограниченными возможностями здоровья, но несколько модернизированная.

По словам путешественника, он сам оснастил коляску электромотором, а переднюю часть от электровелосипеда ему помогли приделать в автосервисе. Москаленко отметил, что приобрести готовое инвалидное кресло с электроприводом ему не по карману, поэтому пришлось делать его собственными руками.

Изначально он хотел усовершенствовать коляску просто для передвижения по городу, а затем решил сделать «дальнобойный» вариант.

В процессе этой сборки я и решил, что поеду далеко, — пояснил Москаленко.

В настоящее время он проехал Уфу и находится неподалёку от Самары. Мужчина рассказал, что на ночь останавливается либо в попадающихся на пути населённых пункта, либо около придорожных кафе. Пищу путешественник готовит себе сам на походной газовой горелке.

Москаленко добавил, что до Крыма планирует добраться в августе. Он собирается оставаться на полуострове в течение октября и ноября, путешествуя по побережью.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Томской области Иван Папоротников отправился в Крым на велосипеде. Путешествие протяжённостью свыше пяти тысяч километров заняло у него чуть более месяца.