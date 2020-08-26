Жириновский заявил, что дедовщина в армии могла быть ликвидирована раньше

https://static.news.ru/photo/4f9053e2-e798-11ea-ab9c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дедовщина в армии России могла быть ликвидирована гораздо раньше, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Такое заявление было озвучено в ответ на утверждение замминистра обороны Андрея Картаполова о том, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооружённых силах РФ.

Выступая на форуме «Армия-2020», Картаполов также подчеркнул, что благодаря правильно выбранному направлению действий по наведению уставного порядка в вооружённых силах значительно сократилось количество воинских преступлений.

Вот смотрите: сегодня объявили, что в армии покончено с дедовщиной. Так ведь это можно было сделать раньше, ведь столько солдат покалечили, — отметил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти ещё один-два года. После этого Минск попросит Москву о вступлении в состав России, уверен политик.

По его словам, РФ и РБ могут объединить отдельные государственные органы и структуры, иметь общие железные дороги, систему связи, валюту и армию.