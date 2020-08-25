Жириновский ждёт включения Белоруссии в состав России

https://static.news.ru/photo/b7320b5e-e6fc-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти ещё один-два года. После этого Минск попросит Москву о вступлении в состав России, уверен он.

По его словам, РФ и РБ могут объединить отдельные государственные органы и структуры, иметь общие железные дороги, систему связи, валюту и армию. Об этом он написал в Telegram.

Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруссии ещё год, ну, два. Но в конечном счёте Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России, — подчеркнул политик.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что Белоруссия войдёт в состав России в начале 2021 года. Также он заявлял, что вхождение Белоруссии в состав РФ возможно в виде шести областей. Лукашенко же, по мнению лидера ЛДПР, станет вице-премьером России, отвечающим за сельское хозяйство.

При этом он говорил, что России следует немедленно оказать военную помощь, если о ней попросит Лукашенко.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко. Однако выходящие на митинги считают, что на выборах верх взяла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.