Жириновский защитил учительницу, которая вела секс-блог

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, уволенную за то, что она вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников. По мнению политика, подобные темы необходимо освещать для общего развития подростков. Свою позицию Жириновский озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».

Жириновский отметил, что Россия является единственной страной в Европе, где в школах нет «никакого воспитания».

Ни семейной психологии, ни полового воспитания — ничего нет абсолютно. Есть ОБЖ — порезал руку, как её перевязать, есть НВП — начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять, — заявил политик в ответ на вопрос ведущего, почему он поддержал учительницу из Санкт-Петербурга.

Жириновский также подчеркнул, что в российских школах необходимо организовывать просветительские лекции для общего развития учеников. При этом никаких экзаменов на знание «полового вопроса» устраивать не нужно.

Это будет для сведения, для общего развития. Можно сделать семестровый курс — может быть одна лекция в неделю, может быть сперва одна лекция для восьмых классов, — объяснил он.

Также Жириновский предложил создать в стране ассоциацию сексологов, которые будут обсуждать подобные темы. Готовить профильных специалистов политик намерен в педагогических вузах.

Ранее стало известно, что преподаватель биологии одной из школ Санкт-Петербурга уволилась после громкого скандала, связанного с её откровенным блогом. По информации СМИ, учительница вела страницу в соцсети, на которой рассуждала о вопросах сексуальной ориентации, секс-игрушек и контрацепции.