Жириновский вновь высказался за перенос единого дня голосования

https://static.news.ru/photo/abaf1882-c765-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз выступил с предложением о переносе единого дня голосования. По его мнению, выборы следует проводить в последний понедельник апреля.

Во-первых, это весна. У людей лучше настроение, потому что после долгой зимы впервые тепло. Во-вторых, ещё не начался дачный сезон, люди пока дома проводят выходные. В-третьих, в будний день, потому что людям проще найти время для голосования — по дороге на работу или наоборот — с работы домой, — пояснил политик РИА Новости.

Лидер ЛДПР добавил, что проведение выборов в сентябре неудобно для всех. Агитационный период приходится на разгар лета, чиновники и партийцы не могут из-за этого уйти в отпуск. Избиратели, наоборот, в большинстве своём отдыхают, и их трудно собрать.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова назвала сентябрь самым неудачным месяцем для проведения выборов. По её словам, проведение плебисцита в течение нескольких дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования.

Некоторое время назад она предложила президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу Памфилова подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам в Конституцию. Ответа от главы государства не последовало.