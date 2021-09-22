Жириновский призвал делать учителями военных

В российских школах должно быть больше мужчин-учителей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он уверен, что понять и остановить мальчиков, которые становятся террористами, могут только люди того же пола. Перспективнее всего в этом контексте отставные военные, говорится на сайте его партии.

Политик отметил, что армейцы уходят на пенсию рано. При этом многие их них ещё хотят работать после отставки.

Надо агитировать мужчин приходить на работу в школу. Ведь террористами становятся мальчики. И только мужчины могут понять их, дать пример, остановить. В этом плане перспективнее всего отставные военные, — заявил Жириновский.

Также он заявил, что разрешение на оружие должны выдавать людям не младше 25 лет, так как в 18-19 лет человек «ещё не совсем устоявшаяся личность».

Утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла стрельба. Были убиты шесть человек, ещё 43 ранены, в том числе подозреваемый в нападении. Им оказался студент-первокурсник Тимур Бекмансуров.

Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что для предотвращения подобных трагедий необходимо коренным образом пересмотреть образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания.