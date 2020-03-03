https://static.news.ru/photo/c58fe23c-5d38-11ea-b9b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил временно ввести в стране жёсткие меры за распространение ложной информации о коронавирусе.

Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса, — предложил глава ЛДПР.

Он напомнил, что в 1941 году во время Великой Отечественной войны была опасность захвата Москвы нацистами и милиция получила разрешение расстреливать паникёров, после чего паника в столице прекратилась, сообщает РИА Новости.

Человек сто расстреляли — и тишина... Без этого было не остановить панические настроения, так и сейчас с коронавирусом, — подчеркнул политик.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились фейковые сообщения о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране «началась эпидемия» и якобы инфицированы уже около 20 тысяч человек.

Специалисты по компьютерной безопасности компании Group-IB заявили, что сообщения распространяются искусственным путём. Психолог Светлана Прель считает, что в записях используются техники нейролингвистического программирования (НЛП). В начале аудиозаписи содержатся указания «распространяем информацию», «закупаем продукты», но источник информации не указывается.

NEWS.ru сообщал, что москвич Давид Беров, заболевший коронавирусом, заявил, что чувствует себя хорошо. Он недавно вернулся из Италии, где больше всего заболевших в Европе.