https://static.news.ru/photo/96c845fa-5ccc-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соцсети и мессенджеры накрыла волна фейковых сообщений о тысячах людей, заболевших коронавирусом нового типа в России.

В частности, по Сети гуляют два голосовых сообщения, в которых женщины предупреждают своих знакомых о том, что эпидемия началась и инфицированы уже около 20 тысяч человек. Источники в правоохранительных органах сообщили, что организаторы акции уже известны. В компании Group-IB, занимающейся разработкой программного обеспечения для защиты от киберугроз, подтвердили, что голосовые сообщения распространяются искусственным путём, сообщает URA.ru.

В частности, для информационной атаки используются боты в соцсети «ВКонтакте» и вбросы в мессенджеры. При этом сообщения рассылаются в группы с наиболее восприимчивыми пользователями, например в родительские чаты.

В аудиосообщениях используются техники нейролингвистического программирования (НЛП), считает психолог Светлана Прель. Так, в самом начале голосовой записи содержатся чёткие указания «распространяем информацию», «закупаем продукты», но источник информации об эпидемии при этом не указывается.

Как писал NEWS.ru ранее, социальная сеть «ВКонтакте» начала изучать и блокировать информацию, которая касается якобы массового распространения коронавируса в российской столице.