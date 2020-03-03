https://static.news.ru/photo/63d4dcae-5cc1-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» начала изучать и блокировать информацию, которая касается якобы массового распространения коронавируса в российской столице.

Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение, в том числе и по теме коронавируса, — цитирует RNS слова представителя соцсети.

При этом «ВКонтакте» совместно с ВОЗ готовит информационные материалы о новом заболевании. Компания связалась с Group-IB, которая инициировала расследование в связи с фейковыми сообщениями.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как писал NEWS.ru, российский турист, который вернулся из Италии с подозрением на коронавирус, рассказал детали своей госпитализации. По его словам, он не получил от врачей справку с подтверждением диагноза.