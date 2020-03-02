https://static.news.ru/photo/a97e6bb8-5cb1-11ea-9de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Российский турист, который вернулся из Италии с подозрением на коронавирус, рассказал детали своей госпитализации. По его словам, он не получил от врачей справку с подтверждением диагноза.

Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие, — цитирует его «Интерфакс».

Также он добавил, что не понимает, каким образом происходит доставка человека на карантин.

Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция и заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы, а затем закрывали в палате, — добавил мужчина.

NEWS.ru информировал ранее, что заболевший после возвращения из Италии успел вступить в контакт с 100 человек. На данный момент все они госпитализированы либо помещены под карантин.