Российский турист, который вернулся из Италии с подозрением на коронавирус, рассказал детали своей госпитализации. По его словам, он не получил от врачей справку с подтверждением диагноза.
Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие, — цитирует его «Интерфакс».
Также он добавил, что не понимает, каким образом происходит доставка человека на карантин.
Приезжали, говорили, что у меня положительная реакция и заставляли с полицией проехать до инфекционной больницы, а затем закрывали в палате, — добавил мужчина.
NEWS.ru информировал ранее, что заболевший после возвращения из Италии успел вступить в контакт с 100 человек. На данный момент все они госпитализированы либо помещены под карантин.
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