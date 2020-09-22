Жириновский назвал чушью страхи Онищенко из-за алкоголизма россиян

https://static.news.ru/photo/af2afd4c-fcde-11ea-8db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждения о том, что четырёхдневная рабочая неделя приведёт к всплеску алкоголизма среди россиян, — это чушь. Так резко лидер ЛДПР Владимир Жириновский ответил на опасения депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который высказался против введения сокращённого режима работы на предприятиях.

Политик потребовал перестать оскорблять народ подобными заявлениями.

Можно подумать, что если рабочая неделя пять дней, то алкоголик пить не будет. Вот сейчас он не пьёт, а дадут лишний выходной — сразу сопьётся, — высказал негодование Жириновский в Telegram.

В качестве абсурдной альтернативы он предложил ввести семидневную рабочую неделю и 16-часовой рабочий день, чтобы пить и курить было вообще некогда. Зато, высказал уверенность парламентарий, люди будут пить на поминках, потому что ещё больше сограждан будут уходить на тот свет «от такого режима».

По мнению Жириновского, позиция о том, что «дашь больше воли — сопьются», можно назвать ошибочным советским воспитанием.

Что касается работы, так не мешайте людям начинать своё дело, создайте условия, дешёвые кредиты, простые правила, низкие налоги — люди добровольно захлебнутся в работе. Вообще не будут думать об алкоголе и сигаретах. Все сами, без подсказок, бросят и курить, и пить, — предложил лидер ЛДПР.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю впервые летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост председателя правительства Дмитрий Медведев. Однако скептики тогда заявляли, что это может негативно сказаться на производительности и оплате труда. С тех пор дискуссия в общественной плоскости идёт постоянно.

Как писал NEWS.ru, Онищенко ранее выступил против перемен. По его мнению, россияне будут «уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния».