Жертвами коронавируса в России за сутки стали 95 человек

https://static.news.ru/photo/cd3ca94c-c995-11ea-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За последние сутки в России количество умерших от COVID-19 возросло на 95 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции в стране стали 12,3 тысячи человек.

Общее количество выявленных случаев заражения на сегодняшний день составляет 771,5 тысячи. Из них 6109 было зафиксировано за последние 24 часа.

Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 3481 человека. Всего справились с заболеванием 550,3 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия продолжает занимать четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где выявлено более 3,5 заражённых. На втором месте находится Бразилия (около 2 млн), на третьем — Индия (более 937 тысяч).

Всего пандемией COVID-19 охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 13,9 млн человек. Жертвами инфекции во всём мире стали более 593,3 тысячи человек, свыше 8,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала летний рекорд по смертям от коронавируса. За 18 июля инфекция унесла жизни 7360 человек. Весенний антирекорд составил 8500 человек.