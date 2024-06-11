Женщинам объяснили, как распознать в мужчине скуфа Психолог Миллер: мужчина является скуфом, если у него нет целей и мотивации

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Психолог, сексолог Александра Миллер объяснила NEWS.ru, как можно распознать в мужчине скуфа. По ее словам, у таких людей нет планов, амбиций, он не инициативный. Скуфы не имеют цели, ничем не интересуются.

Они не хотят читать, изучать новое, ездить в новые места. Когда еще в начале отношений вялотекущий режим заметен, вы видите скучноватого парня, который в принципе готов разделить свой досуг с девушкой так, чтобы заказать пиццу и попить пиво, — дальше будет только хуже, — сказала Александра Миллер.

Психолог отметила, важно понимать, какие интересы и цели у человека, насколько он жизнерадостный. У многих людей, напомнила сексолог, минимальный уровень интереса к жизни.

Нет никакого карьерного роста, он ни о чем не мечтает, нет никаких целей, планов далеко идти — это скуф, — констатировала специалист.

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