Женщинам объяснили, как понять, что мужчине нужен одноразовый секс

Учёные из Австралии смогли установить, что склонность к мимолётным романам мужчин можно определить по их лицу. Об этом сообщает портал WMJ со ссылкой на исследование Университета Маккуори. Специалисты при этом отметили, что женщины более точно определяют готовность мужчин к случайному сексу.

Способность делать такие выводы была бы также очень полезна для мужчин, которые пытаются определить, кто может быть заинтересован в краткосрочных отношениях без обязательств, а кто в более долгосрочных и серьёзных, — рассказал автор исследования профессор Ян Стивен.

Женщинам и мужчинам давали фотографии людей, где нужно было определить готовность человека на снимке к краткосрочным отношениям. Согласно данным исследования, мужчины с длинными чертами лица и большими глазами и женщины с худым лицом и маленькими глазами более сексуально распущенны. В опросе участвовали чуть более 100 человек со средним возрастом 20 лет.

Ранее были названы три женских имени, ласкающих слух мужчин. Например, слишком резко звучит имя «Тамара», такую девушку могут посчитать слишком волевой. А вот «мягкие» имена вроде Ксении, наоборот, понравятся сильному полу.