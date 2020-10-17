Женщина устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа

https://static.news.ru/photo/6d5b8912-11e3-11eb-a911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поиски счастья на стороне подвели женатого мужчину под уголовное дело, а его несовершеннолетняя возлюбленная пострадала от действий обманутой жены. Скандальная история произошла в посёлке Тура Красноярского края.

Как сообщает «КП-Красноярск», женщина уличила супруга в измене с 17-летней девочкой. Она случайно узнала об адюльтере, увидев переписку мужа. Выяснилось, что со своей юной любовницей мужчина познакомился, когда ей было ещё 15 лет. Их отношения продолжались около года, затем прекратились, но через некоторое время пара снова стала встречаться.

В итоге девушка, которая, по её словам, искренне верила в эти отношения, пострадала — хотя, судя по всему, она отделалась сравнительно легко. Супруга её возлюбленного вместе с подругами под выдуманным предлогом увезла школьницу в лес.

Просила прощения перед ними стоя, лёжа, сидя. Соглашалась на всё, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили, — рассказала девушка о том, что ей пришлось пережить.

«Карательницы» всё снимали на видео. Позднее, как рассказала их жертва, женщины приходили к её дому и извинялись, боясь, что девушка может привлечь их к ответственности. Но, как сообщает источник со ссылкой на маму школьницы, наказать женщин по закону не представляется возможным. Заявление было подано, однако в полиции не усмотрели в их действиях состава преступления. Зато реальный срок грозит горе-любовнику — он может лишиться свободы на четыре года по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершённое лицом, достигшим 18-летнего возраста». Сам мужчина от каких-либо комментариев отказался.

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