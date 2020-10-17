Женщина устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа

Поиски счастья на стороне подвели женатого мужчину под уголовное дело, а его несовершеннолетняя возлюбленная пострадала от действий обманутой жены. Скандальная история произошла в посёлке Тура Красноярского края.
Как
В итоге девушка, которая, по её словам, искренне верила в эти отношения, пострадала — хотя, судя по всему, она отделалась сравнительно легко. Супруга её возлюбленного вместе с подругами под выдуманным предлогом увезла школьницу в лес.
Просила прощения перед ними стоя, лёжа, сидя. Соглашалась на всё, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили, — рассказала девушка о том, что ей пришлось пережить.
«Карательницы» всё снимали на видео. Позднее, как рассказала их жертва, женщины приходили к её дому и извинялись, боясь, что девушка может привлечь их к ответственности. Но, как сообщает источник со ссылкой на маму школьницы, наказать женщин по закону не представляется возможным. Заявление было подано, однако в полиции не усмотрели в их действиях состава преступления. Зато реальный срок грозит горе-любовнику — он может лишиться свободы на четыре года по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершённое лицом, достигшим 18-летнего возраста». Сам мужчина от каких-либо комментариев отказался.
Ранее NEWS.ru рассказывал о любовных похождения актёра Жан-Клода Ван Дамма. Голливудская звезда уже 11 лет находится в отношениях с украинкой Алёной Кавериной, оставаясь при этом в законном браке. По слухам, Ван Дамм откупился от претензий своей супруги актрисы Глэдис Португез, подарив ей трёхэтажный особняк на калифорнийском побережье стоимостью $6 млн.