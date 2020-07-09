Женщина изобрела быстрый и эффективный способ мытья фруктов и овощей

https://static.news.ru/photo/99c74d00-c1ad-11ea-b741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользовательница TikTok придумала, как вымыть большое количество овощей и фруктов, не намочив руки. Для использования её методики понадобится посудомоечная машина.

В коротком видеоролике пользовательница под ником smilelop показала, как загрузить машинку, чтобы все продукты хорошо промылись. Крупные плоды (ананасы, киви) она разложила на верхнюю и нижнюю полки, а ягоды ссыпала в контейнеры с отверстиями. В качестве моющего средства автор лайфхака использовала немного, около колпачка от бутылки, уксуса.

Машинку она запустила на быстрый цикл мытья и продемонстрировала результат: плоды не пострадали и готовы к использованию.

Видеоурок посмотрели более миллиона человек, он набрал больше восьми тысяч лайков, а некоторые даже сочли женщину гением. Небольшая часть аудитории всё же усомнилась в том, что ягоды не будут разлетаться внутри машинки во время цикла мытья.

Как писал NEWS.ru ранее, пользователя китайского портала Baijiahao восхитила российская окрошка. Он порекомендовал научиться готовить блюдо всем своим соотечественникам. По словам блогера, холодный суп стал самым удивительным, который он когда-либо встречал. Также он добавил, что окрошку можно готовить на квасе и на кефире.