Жена перенесшего инсульт спартаковца рассказала о его состоянии Жена экс-футболиста Мухамадиева сообщила, что муж еще в тяжелом состоянии

Бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева перевели из реанимации в обычную палату, рассказала его жена. Спортсмен перенес несколько инсультов, передает РИА Новости.

Сейчас он уже в палате, но состояние все еще тяжелое. Врачи и медперсонал очень внимательно за ним следят, — поделилась с изданием супруга спартаковца.

Чемпион России 1994 года был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Мухамадиев выступал за «Спартак» в период с 1994 по 1995 год. Свою карьеру он завершил в 2006 году, играя за команду «Росич» в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

С 2008 по 2012 год Мухамадиев занимал должность спортивного директора в казанском «Рубине». В июне 2022 года он был назначен на пост первого вице-президента таджикистанского клуба «Истиклол».

В конце июня появилась информация о том, что спортсмен перенес несколько инсультов в течение последних шести месяцев.

Ранее сообщалось, что в первом тайме матча второго тура чемпионата России по футболу, который проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», команда «Спартак» оказалась в меньшинстве уже на 11-й минуте игры. Причиной стал грубый фол нападающего Антона Заболотного против игрока команды-соперника, который привел к удалению.