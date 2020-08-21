Жена Навального обратилась к Путину с требованием отпустить мужа на лечение

https://static.news.ru/photo/ba26ca76-e3a4-11ea-9461-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия написала обращение к президенту РФ Владимру Путину, в котором потребовала отпустить своего возлюбленного, находящегося в тяжёлом состоянии, на лечение в Германию.

Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная медицинская помощь в Федеративной Республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки, — говорится в обращении Юлии Навальной.

Документ опубликовал Telegram-канал Znak.

Алексей Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое. По одной из версий, его отравили.

Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.