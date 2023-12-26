Желающим развестись россиянам объяснили, как правильно поделить личные вещи Адвокат Феттер: из личных вещей при разводе супруги делят только драгоценности

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При разводе принцип совместного имущества, купленного в браке, не распространяется на личные вещи — обувь, одежду, книги и т. д., рассказала NEWS.ru адвокат Лариса Феттер. Юрист отметила, что исключения составляют предметы роскоши, но что именно считать драгоценностями, решает суд.

Предметами роскоши считаются произведения искусства, антикварные и уникальные изделия, дорогие автомобили, коллекции и другие вещи, которые не являются необходимыми для удовлетворения потребностей членов семьи. Что именно считать предметами роскоши, решает суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства и условия жизни супругов — учитывая доходы и уровень жизни семьи, — добавила Феттер.

До этого Феттер рассказала NEWS.ru, что решение о разделе домашних животных при разводе выносится на основании положений Семейного кодекса РФ. Чтобы определить хозяина животного, суд выясняет, кто из супругов более заинтересован владеть питомцем. Феттер отметила, что при вынесении решения о передаче животного одному из супругов другому полагается денежная компенсация. Эта сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости животного на момент раздела, пояснила она.

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