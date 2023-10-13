Москвичка отсудила щенка у бывшего парня

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Зеленоградский суд Москвы вернул девушке щенка, которого у нее забрал бывший молодой человек после расставания, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции. При этом экс-бойфренд не намерен сдаваться и обжаловал решение суда.

Согласно материалам дела, пара жила в квартире девушки и незадолго до расставания взяла из приюта щенка-метиса. После разрыва отношений молодой человек пришел в квартиру в отсутствие хозяйки, чтобы забрать свои вещи, а заодно и прихватил собаку. Девушка обратилась в полицию, но там отказались возбуждать дело. В итоге она пошла в суд.

Чтобы разобраться, кто хозяин собаки, суд запрашивал чеки на содержание пса, а также устанавливал, кто возил питомца в ветеринарную клинику. Решающую роль сыграли показания директора благотворительного фонда, которая занималась пристройством щенка. В приюте потенциальным хозяевам проводят анкетирование на предмет адекватного отношения к животным. Оказалось, что молодой человек сразу указал, что собеседование пройдет его девушка, которая хочет завести собаку для себя, а он будет только помогать ей с уходом за питомцем. Кроме того, девушка оформила на себя ветеринарный паспорт животного, а выписки с банковского счета подтверждают оплату корма и услуг ветеринарной клиники.

Истребовать из незаконного владения имущество — собаку породы метис, кличка Поршень, пол мужской, чепрачного (черно-белого) окраса, — постановил суд.

Ранее стало известно, что жительница Тюменской области может на пять лет отправиться в тюрьму за похищение кота. По словам женщины, «животное ей очень понравилось». При этом жил питомец при организации в Тобольске, а значит, как подумала кошколюбивая гражданка, конкретного хозяина не имел.