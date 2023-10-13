Адвокат рассказала, с кем суд оставит домашних животных при разводе Адвокат Феттер: животных при разводе отдадут самому заинтересованному супругу

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Решение о разделе домашних животных при разводе выносится на основании положений Семейного кодекса РФ, рассказала NEWS.ru адвокат Лариса Феттер. Чтобы определить хозяина животного, суд выясняет, кто из супругов более заинтересован владеть питомцем.

В российском законодательстве нет отдельных норм, описывающих, кому из бывших супругов должны быть переданы животные, которые появились в семье в период брака. К разделу животных применяются те же положения Семейного кодекса, что и к разделу любого другого имущества, — рассказала юрист.

Феттер отметила, что при вынесении решения о передаче животного одному из супругов другому полагается денежная компенсация. Эта сумма рассчитывается исходя из рыночной стоимости животного на момент раздела, пояснила она.

По ее словам, доказать свою решимость забрать животное можно с помощью договора купли-продажи и данных из ветеринарного паспорта. Также учитываются документы, фото и видео, которые могут разъяснить суду, кто больше проводил времени с животным, водил его к ветеринару, грумеру, на прогулки, а также покупал ему корм.

Очевидно, что если с кем-то из супругов остаются дети и есть данные о привязанности ребенка и животного, это тоже должно быть учтено. Если животных несколько, суд также будет исходить из описанных критериев о заинтересованности в отношении каждого, — заключила эксперт.

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