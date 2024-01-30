Президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного оказался в положении, при котором любые решения главы государства будут не его пользу, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, уже не важно, лишится ли Залужный своей должности или нет, так как для Зеленского невыгоден любой исход.