Президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного оказался в положении, при котором любые решения главы государства будут не его пользу, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, уже не важно, лишится ли Залужный своей должности или нет, так как для Зеленского невыгоден любой исход.
Что бы Зеленский ни сделал, для его политического реноме будет только хуже. Останется Залужный — Зеленский прогнулся под [Петра] Порошенко сотоварищи. Испугался общественного мнения и своих политических противников. И это в год, когда должны состояться выборы, которые украинский «Наполеон» проводить не хочет. Уйдет Залужный — Зеленский наплевал на мнение простых людей, — написал Коц.