«На упреждение»: в Киеве озвучили план Залужного по собственной отставке «Страна.ua»: Залужный мог обмануть Зеленского и сам запустить слух об отставке

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слухи о возможной отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ могли исходить от него самого, либо от его сторонников, с целью сыграть на опережение, пишет украинское издание Страна.ua. Авторы материала уточнили, что распространение этой информации использовалось как удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что лишило его возможности уволить главкома в будущем.

Об этом узнала условная «группа поддержки» главкома и решила сыграть «на упреждение» — обнародовать эту информацию еще до того, как президент подпишет или опубликует соответствующий указ, — пояснили авторы материала.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что европейские партнеры эмоционально отреагировали на слухи об отставке главкома. По его словам, лучшее, что сейчас можно сделать, это опровергнуть их, поскольку последствия такого кадрового решения будут очень негативными.

Вечером 29 января депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Валерия Залужного отправили в отставку, но указа пока нет. Депутат отметил, что главнокомандующему предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался. Позднее пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подчеркнул, что Зеленский не увольнял Залужного.