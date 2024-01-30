Зеленский при личной встрече попросил Залужного уйти в отставку «Зеркало недели»: Зеленский лично попросил Залужного написать рапорт об отставке

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский лично попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного покинуть должность и написать соответствующий рапорт, однако он отказался, пишет местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники на Банковой. По информации СМИ, новую значимую должность Залужному не предложили.

Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника, — сказали источники.

Ранее авторы «Страна.ua» предположили, что слухи о возможной отставке Валерия Залужного могли исходить от него самого, либо от его сторонников, с целью сыграть на опережение. Журналисты уточнили, что распространение этой информации использовалось как удар по Владимиру Зеленскому, чтобы лишить его возможности уволить главкома в будущем.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что информация о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины свидетельствует о внутривидовой борьбе в стране. По его словам, это указывает и на разобщенность внутри украинской армии. Конфликты и соперничество между членами военного управления могут ослабить ВСУ, добавил Сальдо.