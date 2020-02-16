Фото: 30.mchs.gov.ru

В Русской православной церкви отреагировали на высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах. Там отметили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.

Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жён, нанося им психологическую травму, — пояснил «Интерфаксу» замглавы...