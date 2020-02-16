Сухогруз с грузом ячменя на борту в субботу вечером сел на мель на Волго-Каспийском канале. Экипаж обратился за помощью в службу спасения.
По данным МЧС по Астраханской области, утром 16 февраля сухогруз
На борту корабля, который направляется в Иран, находится экипаж из 13 человек.
Как писал NEWS.ru, в 300 км от побережья Нигерии пираты напали на датский контейнеровоз Maersk Tema. Экипажу удалось укрыться в одной из кают. Судно направлялось из порта Пуэнт-Нуар в Конго в Нигерию.
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