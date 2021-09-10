Заслуженный пилот оценил действия экипажа разбившегося L-410

Выживший при падении L-410 в Иркутской области пилот Николай Махнутин заявил, что причиной крушения воздушного судна стал сильный туман. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что командир самолёта не был способен принимать адекватные решения.

Просматривается неспособность командира принимать адекватные решения. Если пилот говорит, что сильный туман, то что ты там делал? Уходи в район с хорошей погодой или на запасной аэродром. Ты командир, ты единственный человек, который принимает решение о заходе на посадку или самой посадке, или ухода на второй круг, — заявил Сытник.

Эксперт также назвал плохим состояние в российской авиации. По его словам, сейчас нет контроля, а подготовка экипажей находится на ненадлежащем уровне.

Самое страшное, что все остальные люди уже относятся к этой авиации очень настороженно. И каждый подумает три раза перед тем, как купить билет на самолёт. Вот в чём проблема, — подчеркнул заслуженный пилот России.

Самолёт L-410 потерпел крушение 12 сентября в 18:15 мск. Погибли второй пилот и три пассажира. Пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет назвал основными версиями отказ техники и ошибку экипажа. Были обнаружены оба чёрных ящика. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что в условиях сильного тумана самолёт заходил на посадку на низкой высоте и врезался в сопку. В Иркутской области 15 сентября объявлен днём траура.