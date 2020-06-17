Защита Шамсутдинова усомнилась в результатах психиатрической экспертизы

https://static.news.ru/photo/fa6fd33c-b089-11ea-adb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев, выявили нарушения в процедуре проведения психиатрической экспертизы и усомнились в выводах специалистов, которые её проводили.

Мы нашли ряд существенных нарушений в работе экспертов, а также мы сомневаемся в объективности экспертов, которые подготовили данное заключение, — цитирует ТАСС адвоката Руслана Нагиева.

По словам юриста, защита солдата планирует направить заключение экспертизы специалистам в области психиатрии на рецензию.

Подробности заключения экспертов адвокат не раскрыл, сославшись на подписку о неразглашении.

Психолого-психиатрическая экспертиза Шамсутдинова проводилась в институте им. В.П. Сербского. Солдата признали вменяемым.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего погибли восемь военнослужащих, включая двоих офицеров. Ещё два человека пострадали. По словам солдата, пойти на преступление его вынудила дедовщина в воинской части. По версии Минобороны, солдат расстрелял сослуживцев на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

Некоторое время назад стало известно, что Шамсутдинову предъявили новое обвинение — «покушение на убийство». Юристы объяснили это тем, что двое военнослужащих, в которых стрелял срочник, выжили.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР повторно отказал Шамсутдинову в возбуждени и уголовного дела о вымогательстве. По словам отца солдата, сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту и снимали с неё деньги. Он полагает, что эти действия можно расценивать как вымогательство.