https://static.news.ru/photo/4b34a234-e42a-11e9-b3c6-fa163e074e61_660.jpg Георгий Менткевич Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Блохина в Москве, грозившие увольнением, покидают свои посты. Об этом сообщил Георгий Менткевич, который ранее был отстранён от должности и.о. завотделением.

Большая часть сотрудников и я в том числе — мы написали заявления об увольнении из онкологического центра. Сегодня эти заявления пойдут в работу, — сообщают Telegram-каналы со ссылкой на Менткевича.

По его словам, доктора уйдут с работы не в один день, потому что каких-то больных надо долечить. Вскоре онкоцентр покинут и медсёстры.

Как писал News.ru, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н. Блохина Георгий Менткевич был освобождён от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Он являлся одним из инициаторов видеообращения работников онкоцентра.

26 врачей одного из крупнейших и известнейших в России онкоцентров пожаловались, что дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях» и в переполненных палатах, строительство новых корпусов тянется уже 20 лет, а новое руководство приступило к «аппаратной борьбе и терроризирует уже сложившийся коллектив», вынуждая увольняться неугодных сотрудников. Врачи-онкологи потребовали отстранить новое руководство центра, обеспечить прозрачность в начислении зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается.