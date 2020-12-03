Запись на вакцинацию от COVID-19 начинается в Москве

https://static.news.ru/photo/41763320-35c8-11eb-95c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики, учителя и работники соцслужб Москвы получили возможность первыми записаться на вакцинацию от коронавируса в столице. Электронная запись стартует 4 декабря с 08:00.

Записаться можно лишь через портал mos.ru, сообщает РИА Новости.

В первую группу вакцинации смогут записаться москвичи из основной группы риска. К ним относятся горожане, которые каждый день контактируют с большим количеством людей. Список категорий лиц для вакцинации будут расширять по мере поступления в столицу препарата.

Противопоказана вакцинация беременным и кормящим грудью женщинам. Записаться же могут горожане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса, а в последний месяц не делали прививок и не болели ОРВИ. Ещё одним условием является обязательное прикрепление к московской поликлинике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регионы России в достаточно высокой степени готовы к проведению массовой вакцинации от коронавируса. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин. Политик отметил, что прививки должны ставить гражданам РФ бесплатно и на добровольной основе. Также он поручил производителям препаратов лично контролировать их качество.