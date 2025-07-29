Запеченная курица с аджикой: корочка — огонь, вкус — бомба, рецепт для всех

Запеченная курица с аджикой: корочка — огонь, вкус — бомба, рецепт для всех

Как приготовить сочную и острую курицу с аджикой в духовке быстро и просто.

Ингредиенты

Курица — 1,5–2 кг

Аджика — 30–50 г (по вкусу)

Кетчуп — 2 ст. л.

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 58 ккал

Белки — 1 г

Жиры — 1 г

Углеводы — 13 г

Пошаговый рецепт

Хорошо промойте курицу и обсушите бумажным полотенцем. Смешайте кетчуп с аджикой для маринада. Под кожу на грудке вставьте кусочки чеснока и натрите курицу солью. Внутрь положите целую луковицу — она даст сок и аромат. Натрите курицу маринадом и переложите в форму для запекания. Свяжите ножки и крылышки кулинарной ниткой. Запекайте при 200 °C 40–45 минут, затем полейте соком, накройте фольгой и уменьшите температуру до 150 °C. Запекайте еще 40–50 минут. Достаньте курицу, дайте немного отдохнуть и подавайте с гарниром и овощами.

Наслаждайтесь сочной курицей с хрустящей и пикантной корочкой!

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