Запеченная курица с аджикой: корочка — огонь, вкус — бомба, рецепт для всех

Как приготовить сочную и острую курицу с аджикой в духовке быстро и просто.
Ингредиенты
- Курица — 1,5–2 кг
- Аджика — 30–50 г (по вкусу)
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Соль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 58 ккал
- Белки — 1 г
- Жиры — 1 г
- Углеводы — 13 г
Пошаговый рецепт
- Хорошо промойте курицу и обсушите бумажным полотенцем.
- Смешайте кетчуп с аджикой для маринада. Под кожу на грудке вставьте кусочки чеснока и натрите курицу солью.
- Внутрь положите целую луковицу — она даст сок и аромат. Натрите курицу маринадом и переложите в форму для запекания.
- Свяжите ножки и крылышки кулинарной ниткой. Запекайте при 200 °C 40–45 минут, затем полейте соком, накройте фольгой и уменьшите температуру до 150 °C. Запекайте еще 40–50 минут.
- Достаньте курицу, дайте немного отдохнуть и подавайте с гарниром и овощами.
Наслаждайтесь сочной курицей с хрустящей и пикантной корочкой!
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