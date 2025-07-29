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29 июля 2025 в 18:39

Запеченная курица с аджикой: корочка — огонь, вкус — бомба, рецепт для всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как приготовить сочную и острую курицу с аджикой в духовке быстро и просто.

Ингредиенты

  • Курица — 1,5–2 кг
  • Аджика — 30–50 г (по вкусу)
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 58 ккал
  • Белки — 1 г
  • Жиры — 1 г
  • Углеводы — 13 г

Пошаговый рецепт

  1. Хорошо промойте курицу и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Смешайте кетчуп с аджикой для маринада. Под кожу на грудке вставьте кусочки чеснока и натрите курицу солью.
  3. Внутрь положите целую луковицу — она даст сок и аромат. Натрите курицу маринадом и переложите в форму для запекания.
  4. Свяжите ножки и крылышки кулинарной ниткой. Запекайте при 200 °C 40–45 минут, затем полейте соком, накройте фольгой и уменьшите температуру до 150 °C. Запекайте еще 40–50 минут.
  5. Достаньте курицу, дайте немного отдохнуть и подавайте с гарниром и овощами.

Наслаждайтесь сочной курицей с хрустящей и пикантной корочкой!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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