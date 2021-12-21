В Минздраве назвали число заразившихся «омикрон»-штаммом в России

В России выявлено порядка 30 человек, заразившихся штаммом коронавируса «омикрон», сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, тяжёлых больных среди инфицированных новым вариантом COVID-19 нет.

Около 30 человек, тяжёлых нет, — сказал представитель ведомства.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал по возможности отменить праздничные мероприятия, чтобы снизить риски распространения инфекции. Он заявил, что понимает, что люди устали от пандемии коронавируса, однако, по его словам, «отменённый праздник лучше отменённой жизни».

Также гендиректор ВОЗ отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется намного быстрее других вариантов, в частности «дельты». Люди, которые были привиты или переболели COVID-19, могут вновь заразиться.

В свою очередь глава EMA Эмер Кук заявила в интервью Financial Times, что эффективность существующих вакцин против коронавируса снизилась с появлением «омикрон»-штамма. Пока неизвестно, насколько. Учёные пока не знают, можно ли компенсировать снижение эффективности препаратов за счёт ревакцинации, отметила она.

По словам вирусолога Александра Чепурнова, «омикрон» представляет особую опасность из-за постковидного синдрома и риска рекомбинации с другими штаммами коронавируса. По его словам, новая мутация COVID-19 не вызывает тяжёлого течения заболевания, однако ситуация со временем может измениться.