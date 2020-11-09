Заключённый рассказал, что ждёт Ефремова в белгородской колонии

https://static.news.ru/photo/5e36c4b4-22bf-11eb-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отбывающий наказание в белгородской колонии № 4 рассказал журналистам, что ждёт актёра Михаила Ефремова, если его отправят отбывать наказание в это исправительное учреждение.

В колонии есть возможность каждый день мыться, в камерах большие окна, на которых нет решёток. Также в исправительном учреждении есть медсанчасть и библиотека. По словам заключённого, кормят в тюрьме на «троечку», но мужчине нравятся супы, щи и выпечка. Отбывающие наказание могут заказать пельмени, которые разрешается сварить в удобное время.

Из минусов мужчина назвал очень жёсткие правила в исправительном учреждении.

Распорядок дня жёсткий: все должны в 06:00 встать, а в 06:15 уже умытые, одетые делать зарядку. А ещё за эти 15 минут нужно заправить кровать так, чтобы ни одной складочки не было, — цитирует заключённого MK.RU.

Он также признался, что в колонии мало времени на завтрак, а также иногда приходится перерабатывать. Небольшое свободное время можно потратить на разговор по таксомату с родными, на чтение, просмотр телевизора в большой комнате или на написание письма.

Другой заключённый рассказал, что в колонии есть возможность заниматься спортом.

Как писал NEWS.ru, Ефремов был этапирован из СИЗО-5 в исправительную колонию в Белгородской области, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии. Правозащитники не назвали колонию, в которой артист будет отбывать наказание. В регионе расположено пять исправительных учреждений, одно из них находится в Белгороде.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал торжеством истины наказание Михаилу Ефремову. Он подчеркнул, что другого исхода не могло быть.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Приговор вступил в силу 6 ноября.