Глава МВД России назвал торжеством истины наказание актёру Ефремову

https://static.news.ru/photo/2f09f9fe-20e4-11eb-bed9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: mvd/vk.com

Истина восторжествовала и виновный понёс ответственность, несмотря на тяжесть расследования уголовного дела о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Население видит, как тяжело проходят эти дела по привлечению к заслуженной ответственности подобного рода водителей. Сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к законной ответственности, — сказал руководитель ведомства в эфире на телеканале «Россия 1», комментируя дело Ефремова.

Колокольцев отметил, что другого исхода не могло быть.

Каких только эпитетов не наслушались органы следствия в свой адрес со стороны общественных защитников, адвокатов. Всё равно истина восторжествовала и виновный понёс заслуженное наказание. Других вариантов здесь просто нет. Нужно принципиально ко всем относиться одинаково, — подчеркнул министр.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. 6 ноября приговор артисту вступил в силу.

Ефремов пытался договориться с администрацией СИЗО № 5 о том, чтобы остаться отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. В дальнейшем он намеревался организовать театр на базе клуба изолятора. Однако 6 ноября его этапировали в исправительную колонию в Белгородской области, писал NEWS.ru.