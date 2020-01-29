https://static.news.ru/photo/1165259c-423a-11ea-ae2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Иск о пересмотре решения о конфискации имущества на 9 млрд рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подан в Никулинский суд Москвы. Об этом рассказала адвокат Валерия Туникова, которая представляет его интересы.

Защита считает, что есть возможность пересмотреть дело «по вновь открывшимся обстоятельствам», сообщает газета «Ведомости».

Пресненский суд не подтвердил фактов получения Захарченко взятки. Он фактически был осуждён за воспрепятствование правосудию и получение имущественной выгоды от скидки в ресторане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрия Захарченко могут поместить в штрафной изолятор. Специальная комиссия посетит колонию для подробной проверки инцидента с нападением другого заключённого. Сообщается, что на осуждённого было совершено нападение с целью незаконного возбуждения уголовного дела. Защита Захарченко уже написала заявление по факту происшествия. Администрация колонии говорит о психической нестабильности нападавшего.