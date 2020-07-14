ЗАГСы Москвы вернулись к обычному режиму работы

https://static.news.ru/photo/42fac292-c665-11ea-8261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Столичные отделы ЗАГСов заработали в привычном режиме, услуги гражданам предоставляются при личном обращении без предварительной записи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тем не менее посетителям рекомендуется использовать медицинские маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Ракова отметила, что те граждане, которые подали заявление в ЗАГС через портал госуслуг или записались на приём в период особого режима работы, будут приниматься в первую очередь.

Заммэра добавила, что во время карантинного режима была создана специальная почта для оперативного реагирования на обращения граждан. В общей сложности на неё поступило более двух тысяч заявок, все они обработаны, сообщает телеканал «Москва 24».

В период действия ограничительных мер регистрации брака проходили в ЗАГСах в неторжественной обстановке — на церемонии присутствовали только молодожёны, без гостей и фотографов. С 23 июня регистрации проходят без ограничений по количеству присуствующих.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице отменены почти все ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Согласно указу мэра Сергея Собянина, с 13 июля все работники могут возвращаться в офисы, студенты — посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновляют работу детские лагеря, секции, кружки, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями. Кроме того, кинотеатры, театры и концертные залы останутся закрытыми до 1 августа.