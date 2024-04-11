Задержанная супруга блогера Портнягина вышла на связь Супругу блогера Портнягина отпустили из СК

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Екатерина Портнягина

Супругу блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерину, подозреваемую в уклонении от уплаты налогов, отпустили из здания Следственного комитета, сообщила NEWS.ru пресс-служба пары. Сама женщина уточнила, что все претензии были урегулированы.

Все недоимки, штрафы и пени по налогам погашены, все претензии урегулированы, — подчеркнула Портнягина.

Ранее Telegram-канал «Поток» писал, что Екатерину задержали за неуплату налогов в размере 63 млн рублей. По данным канала, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Как стало известно журналистам, дачу Портнягиной в Наро-Фоминске обыскали. Канал передает, что в октябре 2023 года в московском бизнес-клубе Портнягина также проходили обыски, но полицейские не нашли ничего противозаконного.

Блогер также вышел на связь из зоны спецоперации после сообщений о проведении обысков в его компаниях. Он рассказал в своем Telegram-канале, что находится недалеко от линии соприкосновения. Портнягин отметил, что на него завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Он заявил, что не признает вину и давно погасил «основное тело долга». По его словам, остались только пени и штрафы, с которыми блогер не согласен и обратился в суд.