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28 июля 2025 в 19:15

Забор из туи — проще, чем кажется: советы для шикарной живой изгороди

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Живая изгородь из туи — отличная идея для тех, кто хочет уединения без строительства глухого забора. Хвоя не сбрасывается, растения растут быстро и выглядят декоративно круглый год. Главное — правильно выбрать сорт и грамотно посадить.

Для плотной изгороди туи высаживают в одну линию, с интервалом 80–100 см. Лучше всего приживаются саженцы высотой до 1 м — их проще укоренить. Место нужно выбрать солнечное или слегка затененное. Почва — рыхлая, без застоя воды. Перед посадкой вносят перегной и немного песка. После — обильно поливают и мульчируют. Весной подкармливают специальным удобрением для хвойных. Формирующая обрезка проводится один раз в год, ближе к концу лета. Уже через пару лет туи сомкнутся в плотную стену.

Ранее сообщалось о советах по строительству забора на даче. Эти нюансы важно знать, чтобы не нарушить закон и обеспечить надежность конструкции.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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