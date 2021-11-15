Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась на четверть за неделю

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Москве сократилась почти на четверть (23%) и продолжает падать. Эпидситуация в мегаполисе улучшается благодаря нерабочей неделе, вакцинации и ограничительным мерам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт РИА Новости.

Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд, — цитирует агентство градоначальника.

Собянин выразил благодарность всем поддержавшим введение нерабочих дней, тем, кто своевременно привился от коронавируса и продолжает соблюдать действующие ограничения, включая масочный режим. По его словам, вместе эти меры дают положительных эффект.

Согласно данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в столице выявлено 3789 новых случаев заражения COVID. Жертвами инфекции стали 93 человека.

Ранее руководитель ГБУ «Ритуал» Артём Екимов рассказал, что в Москве число похорон выросло на 25–30% по сравнению с допандемийным периодом. Пиковые нагрузки на похоронную сферу совпадали со всплесками заражений и смертности от коронавируса. На пике первой волны число погребений в день доходило до 600, что вдвое выше «внекризисного» периода.