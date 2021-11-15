В России выявили 38 420 новых случаев заражения COVID

За минувшие сутки в России выявлено 38 420 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших россиян с начала пандемии превышает 9,1 млн человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 1211 человек. Всего жертвами COVID-19 стали 256 597 жителей России.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписаны 27 972 пациента. К настоящему времени российские врачи вылечили от коронавируса более 7,8 млн человек. Под наблюдением медиков остаются почти 2 млн россиян.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 3789 новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали 93 жителя столицы.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что вызвавший пандемию COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. По его словам, возможные пути его дальнейшей эволюции можно просчитать с учётом знаний о развитии других вирусов. Самый негативный из возможных сценариев — вирус будет всё время паразитировать на человеке аналогично гриппу.